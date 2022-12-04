В Москве у метро «Молодежная» загорелся автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Ярцевской улице загорелся пассажирский автобус, сообщает портал «Москва 24». Как утверждает источник, пожар произошел сразу после высадки людей. О том, пострадал ли в результате происшествия водитель автобуса, не сообщается. Очевидцы опубликовали ролик с полыхающим транспортным средством.

Инцидент произошел около 09:00 недалеко от станции метро «Молодежная». По данным портала «Яндекс. Карты», из-за пожара оказались недоступными две полосы дороги в сторону Можайского шоссе. По состоянию на 09:20 пробок на этом направлении нет.

Ранее в башкирском городе Салавате загорелся автобус, в котором находились 50 пассажиров. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, в тушении были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

До этого в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы. Врачи оказали помощь пострадавшим.