В Москве у гражданина Белоруссии похитили около 10 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Белоруссии лишился в Москве около 10 млн рублей при попытке обменять их на доллары США, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция начала проверку по данному факту.

Мужчина нашел с помощью мессенджера Telegram обменный пункт на 3-й Тверской-Ямской улице и договорился об обмене средств по выгодному курсу. Когда он отдал свои деньги работнице кассы, та сказала, что ей нужно отойти в хранилище, и пропала. Не дождавшись ее возвращения, мужчина обратился в полицию.

Летом подобный случай произошел в Москве с жителем Курской области. Он приехал в обменный пункт на западе столицы с 33 млн рублей наличными. Мошенник под видом кассира принял у мужчины деньги и скрылся. По словам потерпевшего, у злоумышленника был сообщник, который тоже сбежал с места преступления.

В июне женщина-кассир одного из московских обменных пунктов похитила у мужчины 40 млн рублей и сбежала через окно. Сев в легковой автомобиль она скрылась в неизвестном направлении.