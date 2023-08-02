В Москве техники не починили лифт, но сорвали предупреждение об опасности Лифт вместе с пассажиром сорвался в московской новостройке и пролетел 10 этажей

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В московской новостройке ЖК «Перовское 2» сорвался и пролетел десять этажей вниз лифт. Рассказ местного жителя о происшествии опубликовал Telegram-канал «Канал Петра Монича». Мужчина пожаловался, что прибывшие на место сотрудники обслуживающей компании не починили лифт, но сняли со створок кабины записку, предупреждающую об опасности. В результате предупреждение пришлось писать краской непосредственно на дверях лифта.

Сегодня в новом ЖК ПИК «Перовское 2» лифт вместе со мной сорвался и пролетел 10 этажей вниз. <...> Все, что сделали [УК и компания, обслуживающая лифты] — сорвали предупреждение об опасности лифта, наклеенное скотчем вместо того, чтобы устранить угрозу жизни для жильцов и хотя бы остановить лифт. Пришлось написать краской, — рассказал мужчина.

Другие пользователи общедомового чата тоже выкладывают снимки. На одном из них указано, что лифт остановлен на диагностические работы.

В июне лифт упал в многоэтажном жилом доме в московском Воскресенске, пострадали два человека. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.