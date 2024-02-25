В Москве таролог едва не сжег квартиру во время расклада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве таролог едва не сжег собственную квартиру во время расклада по заказу клиента, передает Telegram-канал Mash. По его данным, ЧП произошло из-за упавшей свечи, огонь задел лишь пол и подоконник.

По информации канала, пожар в окне дома в районе Кунцево разглядели соседи, которые вызвали МЧС. Приехавшие на место спасатели обнаружили специалиста по таро, карты и валяющиеся горящие свечи. По словам соседей, оккультными практиками мужчина увлекается давно, среди прочего он делал платные онлайн-расклады для клиентов.

До этого слесарь из Москвы захотел вернуть бывшую девушку и обратился за помощью к колдунье, которую нашел в интернете. В итоге 26-летний житель столицы отдал злоумышленнице более 1,5 млн рублей, но возлюбленная к нему так и не вернулась. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что в скором времени Госдума законодательно запретит гадание на Таро и другие оккультные обряды. Он также отметил, что нарушением закона будет считаться публикация гороскопов и продажа услуг гадалок в соцсетях. По словам парламентария, все эзотерические товары и услуги должны будут проходить соответствующую регистрацию.