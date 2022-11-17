Суд начал изучать иск блогера Блиновской о встрече с матерью Маска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская

Замоскворецкий суд Москвы начал изучать иск блогера Елены Блиновской к предпринимателю Максиму Кузнецову, который был обязан организовать ее встречу с Мэй Маск — матерью миллиардера Илона Маска. По данным РИА Новости, ущерб оценивается почти в 11 млн рублей.

Отмечается, что Блиновская заключила договор с индивидуальным предпринимателем Максимом Кузнецовым, который должен был организовать ей встречу с Мэй Маск, а также дальнейшее сотрудничество.

Кузнецов не выполнил свои обязательства в срок, поэтому блогер требует взыскать переведенные ему по контракту 7 млн рублей, 50% от этой суммы за несоблюдение договора, неустойку в 250 тысяч рублей, возмещение расходов на представителя в размере 50 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред — 150 тысяч рублей.

На сегодняшнем заседании, передает агентство, представитель ответчика Дмитрий Голов заявил, что дело относится к экономическим спорам, так как договор заключили два ИП, и должно рассматриваться в рамках арбитражного производства. Он также просил передать иск по месту нахождения ответчика — в Воронежскую область.

Однако представитель истца возражала и заметила, что Блиновская заключала договор как физическое лицо.

В итоге судья Елена Шемякина объявила, что следующее заседание по делу пройдет 21 декабря в 10:00.

Ранее создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская назвала тему своей новой дипломной работы. Она намерена исследовать причины и последствия зависимости подростков от компьютерных игр.