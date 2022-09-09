В Москве суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщило ТАСС. Как рассказали в пресс-службе суда, в настоящее время подозреваемый нигде не работает

Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Баранова Михаила Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября, — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что об аресте ходатайствовало перед судом УФСБ РФ по Москве и Московской области. Других подробностей не приводится. Баранову грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили российского офицера по статье о госизмене. Суд признал его виновным в сотрудничестве с военной разведкой Украины и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима