В Москве студентов РГАУ-МСХА эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студентов Российского государственного аграрного университета (РГАУ-МСХА) эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам учащихся, их попросили покинуть стены учебного заведения и не возвращаться в университет до 19:00. В данный момент кинологи осматривают здание.

В Telegram-посте также опубликовали скриншоты с сообщением от руководства университета, в котором студентов попросили уйти из университета и общежитий. Учащимся рекомендовали переждать проверку вдали от территории студенческого кампуса.

11 января в экстренных службах сообщили, что неизвестный отправил сообщения о минировании всех московских торговых центров. Посетителей ТЦ не эвакуировали. Предварительно было установлено, что угроза исходила с территории Украины. Оперативники провели проверку некоторых центров.

До этого неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы на Гоа. Самолет совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат. С борта лайнера эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.