В Москве студент погиб в муках от взрыва гранаты, которую принес домой брат SHOT: в Москве парень погиб от взрыва гранаты, которую домой принес старший брат

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Telegram-канал SHOT сообщает, что 20-летний студент Российского технологического университета трагически погиб после того, как в его руках взорвалась граната Ф-1. По данным канала, боеприпас в дом принес старший брат погибшего.

Происшествие случилось 1 сентября в московской квартире на четвертом этаже на улице Мещерякова. Молодой человек взял в руки Ф-1, которая сдетонировала. Молодой человек лишился конечностей, глаза и получил множественные переломы и травмы. Спустя пару часов после взрыва он умер на больничной койке.

В отношении 25-летнего родственника погибшего возбудили два уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов. Ему предъявили обвинения и отпустили под подписку о невыезде. Молодому человек грозит до семи лет лишения свободы. Следователи выясняют, где парень взял гранату и зачем принес в дом.

Ранее в Хабаровском крае школьник вместе с друзьями обнаружили в мусорном баке банку с восемью взрывателями. Не зная об опасности находки, подростки стали играть со странными предметами. В результате один из взрывателей сработал в руках мальчика и ему оторвало большой и указательный пальцы. Остальные взрыватели изъяли сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Они устанавливают, как комплектующие гранат попали в мусорку. По одной из версий, их могли выбросить военнослужащие одной из трех воинских частей, расположенных вблизи поселка.