В Москве стоматолог просверлила семилетней девочке щеку Депздрав Москвы начал проверку в отношении просверлившего щеку девочке стоматолога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-стоматолог в одной из поликлиник Щукино просверлил семилетней девочке щеку во время лечения зуба. По факту случившегося департамент здравоохранения Москвы начал проверку, передают «Известия».

В ведомстве подтвердили, что ицидент произошел 5 ноября. Врач детской стоматологической поликлиники № 26 во время лечения просверлила ребенку бормашиной зуб, десну и щеку. В Депздраве уточнили, что после приема пациентку осмотрел челюстно-лицевой хирург. По данным ведомства, медик заключил, что полученная травма была без глубоких повреждений мягких тканей и не увидел показаний для госпитализации первоклассницы.

На следующий день после похода к стоматологу школьнице вызвали скорую помощь. Девочку доставили в детскую городскую клиническую больницу имени Святого Владимира.

После этого законные представители ребенка обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские проводят проверку.

Летом Следственный отдел города Пушкино ГСУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту причинения полковнику полиции Павлу Колесникову смерти по неосторожности при проведении стоматологической операции. Во время приема у пациента частной стоматологической клиники ухудшилось самочувствие, он был госпитализирован в местную больницу, где и скончался.