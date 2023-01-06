В Москве столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи Дептранс Москвы сообщил о ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы 6 января карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, передает пресс-служба дептранса. В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. Представители ведомства подчеркнули, что в сторону области движение осуществляется по одной полосе. Авария произошла на Мичуринском проспекте.

На Мичуринском проспекте в районе дома 72 к2 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи. На месте работают оперативные службы города, — пишет дептранс.

Специалисты сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

5 января на Севастопольском проспекте в Москве 31-летний водитель Porsche устроил серьезное ДТП. В аварии пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок.

Как выяснилось, виновник произошедшего находился в состоянии наркотического опьянения. Против 31-летнего мужчины завели уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека). Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.