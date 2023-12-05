В Москве стена рухнула на проезжую часть и попала на видео Кирпичная стена рухнула на проезжую часть у «Менделеевской» в Москве

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Кирпичная стена обрушилась при сносе девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве. Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал соответствующие кадры. На видео видно, как обломки едва не придавили проезжавший мимо автомобиль.

Стена рухнула во время работ по демонтажу седьмого корпуса Российского университета транспорта, расположенного в Минаевском переулке. Часть обломков упала прямо на проезжую часть и разлетелась на кирпичи. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве остекление окна рухнуло с многоэтажки на мать с ребенком в коляске, которые прогуливались около здания. Женщина и ее дочь 2022 года рождения госпитализированы.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге на Пейзажной улице мужчина выбросил из окна 18-го этажа жилого дома телевизор, чуть не убив двоих прохожих, которые стояли недалеко от подъезда. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Петербуржец после попытался оправдать свое поведение.

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