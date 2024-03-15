В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России. Москвичи могут проголосовать как офлайн, так и в онлайн-формате.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн также можно в указанный период. Для того чтобы отдать свой голос в электронном формате, необходима постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале столичного правительства.

Ранее из данных портала по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) стало известно, что участие в президентских выборах за первые несколько часов приняли 100 884 россиянина. Явка на федеральной платформе составила 2%. Жители Москвы могут поучаствовать в ДЭГ без предварительной подачи заявления.

До этого пресс-служба Центральной избирательной комиссии России передавала, что первые избирательные участки для голосования на президентских выборах стали доступны для жителей Камчатки и Чукотки. В церемонии открытия приняла участие председатель ЦИК Элла Памфилова. Губернатор Камчатского края первым из глав российских регионов отдал свой голос на выборах президента РФ в электронном формате.