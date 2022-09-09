В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов, сообщается в Telegram-канале оперштаба по наблюдению за выборами. В столице открылся 3261 избирательный участок, однако проголосовать можно и онлайн на сайте mos.ru. Выборы будут проходить с 9 по 11 сентября включительно.

В течение трех дней жителям Москвы предстоит выбрать, кто из 5,7 тысячи кандидатов займет 1417 мандатов в советах 125 районов мегаполиса. Принять участие в выборах смогут граждане, зарегистрированные в любом районе города, кроме Щукино, а также большей части ТиНАО, поскольку в последнем выборы в Совет депутатов будут только в Троицке.

Из-за того, что в этом году существует два формата голосования, в столице создали реестр онлайн-избирателей, чтобы пресечь попытки отдать свой голос дважды. Процедура будет выглядеть следующим образом: если москвич получит бюллетень онлайн или очно на участке, то информация об этом должна появиться в электронном списке, после чего возможность получить бюллетень для него заблокируется.

В этом году суммарно за выборами на участках и в видеоцентре будут следить более 10,6 тысячи наблюдателей, прошедших специальное обучение.

Ранее московскую систему онлайн-голосования тестировали. В конце августа прошла проверка ресурса в условиях, максимально приближенных к реальному голосованию. Тогда электронные бюллетени получили более 446,6 тысячи человек, а 10,5 тысячи проголосовали очно.