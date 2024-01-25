В Москве спасли наевшегося мусора кота Котлету

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские ветеринары успешно прооперировали кишечник домашнему коту по кличке Котлета, который съел два несъедобных предмета из мусорного ведра, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный комитет ветеринарии. Отмечается, что животному три года. Хозяева обратились к специалистам, заметив, что питомец стал вялым и отказывался от еды.

В результате успешного хирургического вмешательства специалисты извлекли сразу два инородных тела, которыми был буквально забит кишечник кота. Врачи и владельцы не смогли точно определить, что же за предметы проглотил питомец и где он мог их раздобыть. Предположительно, Котлета полакомился содержимым мусорного ведра и съел нечто, похожее на оболочку от сосисок и кусок резинового уплотнителя, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после операции кот прошел курс капельниц и реабилитацию в стационаре ветклиники. После этого животное стало бодрым, у него появился аппетит. После выписки любимца встречала вся семья, включая троих детей. В комитете ветеринарии добавили, что проглатывание животными инородных тел является довольно распространенной проблемой.

Там перечислили симптомы, по которым можно заподозрить посторонний предмет в ЖКТ: вялость, отказ от еды, прекращение дефекации, рвота, кашель, слюнотечение. При появлении данных симптомов ветеринары призвали немедленно обратиться за помощью к специалистам.

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