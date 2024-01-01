В Москве спасли кошку, у которой в пасти застряло «сердечко»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московские ветеринары спасли кошку, у которой в пасти застряла блестящая наклейка в форме сердечка, сообщили АГН «Москва» в столичном комитете ветеринарии. Там отметили, что четвероногие пациенты традиционно поступают в ветклиники с типичными праздничными проблемами.

В Советской государственной ветклинике зарегистрировали первую пациентку, наевшуюся новогоднего декора. Ей стала кошечка Шерри породы скоттиш фолд. Владельцы заметили, что в пасти питомца застряла блестящая наклейка, которая мешала кошке есть и пить, — рассказали в комитете.

Хозяева пушистой пациентки не смогли вытащить «сердечко» самостоятельно и обратились за помощью к врачам. В пасти кошки наклейка прилипла к небу, острые края декора успели поранить ее ротовую полость, и вытащить несъедобный предмет оказалось не так просто.

Но Шерри повезло, потому что из-за особенной формы наклейки кошка не смогла проглотить ее и она не прошла в пищевод. Иначе питомица пришлось бы экстренно оперировать.

В новогодние праздники кошки нередко проглатывают мишуру, «дождик» и другие елочные украшения. Ветеринары объяснили, что все дело в анатомическом строении кошачьего языка, на котором ворсинки направлены внутрь. Поэтому, когда в пасть попадает мишура или подобные предметы, они цепляются за язык, и кошка их проглатывает. Хозяевам животных посоветовали внимательнее подходить к выбору декора.

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