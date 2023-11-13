Сотрудники НИИ до смерти избили коллегу в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники одного из научно-исследовательских институтов до смерти забили коллегу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых.

В ходе конфликта 58-летнему мужчине нанесли множественные травмы. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, — уточнил источник.

По информации канала, инцидент произошел в общежитии на Дубнинской улице. Медики не смогли спасти потерпевшего, от полученных телесных повреждений он скончался. Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались 35-летний и 41-летний рабочие НИИ.

Ранее в отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи в Петербурге произошла драка между двумя пациентами. В результате конфликта 60-летний мужчина скончался, 38-летний сосед по палате проломил потерпевшему грудную клетку. «Победителя» задержали и доставили в отдел полиции, мужчина уже имел проблемы с законом из-за угрозы убийством.

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