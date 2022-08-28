В Москве сохранился запах гари Метеоролог Тишковец: семь метеостанций фиксируют в Москве смог от лесных пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию на утро 28 августа в Москве сохраняется запах гари. Ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что сразу семь метеостанций в столичном регионе фиксируют смог от лесных пожаров в Рязанской области.

География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедово (видимость 4,6 км), — написал Тишковец.

Смог вернулся в столицу накануне вечером. Жители мегаполиса рассказали, что в центре в воздухе ощущается легкая взвесь. Некоторые москвичи отметили, что здания будто бы окружены легкой дымкой. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормы загрязняющих веществ: в ведомстве отметили, что предельно допустимая концентрация не завышена.

Ранее в «Фобосе» сообщали, что с понедельника жители столицы смогут рассчитывать на смену направления ветра. Предполагалось, что в связи с эти мгла, вызванная лесными пожарами в Рязанской области, станет меньше.

Дым от пожаров в соседнем регионе стал проникать в столицу около двух недель назад. Едкий запах гари ощущался по всей Москве. Затем смог отступал, однако после вновь возвращался.