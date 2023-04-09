В Москве собственник хотел переделать пентхаус в двухэтажную квартиру Жилинспекция проверит москвича, который затопил соседей, пытаясь переделать свой пентхаус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском ЖК «Савеловский Сити» собственник квартиры на 47-м этаже затопил соседей, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, владелец недвижимости хотел переделать свой пентхаус в двухэтажную квартиру, но стройка обернулась ЧП.

Соседи изначально заподозрили неладное, поскольку ремонт этажом выше был слишком громким. Но забили тревогу и обратились в жилинспекцию они лишь после того, как неделю назад с потолка полилась вода. Выяснилось, что на 47-м этаже рабочие снесли железобетонные конструкции, выкопали пол и залили туда воду.

Кроме того, к разбирательству с незаконной перепланировкой недвижимости подключилась полиция.

Ранее в центре Москвы местные жители вызвали полицию, когда строители попытались снять асфальт рядом с домом на Гоголевском бульваре, под которым находится церковь в аварийном состоянии. Частью здания владеет певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Он подтвердил, что работы начались по его указанию, но заверил, что весь процесс курируют Архнадзор и департамент культурного наследия Москвы.