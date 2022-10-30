В Москве собака загрызла своего хозяина во время приступа эпилепсии

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В столичном микрорайоне Новоподрезково собака загрызла своего хозяина в тот момент, когда у него начался приступ эпилепсии, сообщает РЕН ТВ. Животное набросилось на мужчину после того, как тот прикусил язык и у него пошла кровь. От полученных травм он скончался на месте.

Случай произошел утром 28 октября на Синявинской улице в Москве. По данным телеканала, на 37-летнего мужчину напал пес породы стаффордширский терьер. При виде крови животное вцепилось в шею москвича. Его возлюбленная пыталась отогнать собаку электрошокером, однако усилия оказались напрасны — пострадавший погиб на месте.

Ранее в сочинском поселке Совет-Квадже домашняя бойцовская собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Также в результате нападения ранения получила бабушка ребенка. Полиция завела уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным СМИ, родители привезли девочку на отдых к бабушке. Они вышли из дома в магазин, а домашнего питбультерьера оставили без намордника в помещении. Ребенок приблизился к собаке, она расценила это как нападение и набросилась на девочку. Ребенок скончался на месте.