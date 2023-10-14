В Москве снова вырастут цены на такси «Яндекс.Такси» объявило о повышении цен на поездки в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средний чек в сервисе «Яндекс.Такси» на поездки по Москве вырастет на 2–3%, сообщила пресс-служба компании журналистам «Известий». Как пишет издание, изменения привлекут к работе больше водителей и компенсируют партнерам повышение цен на обслуживание и содержание автомобилей. Кроме того, подорожание призвано улучшить экономику поездок. Изменения ценовой политики «Яндекс.Такси» вступят в силу с 15 октября.

«Яндекс.Такси» совместно с таксопарками впервые за два года скорректировало тарифы в Москве. <...> Тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2–3%, — заявили в компании.

Ранее в Минтрансе уже сообщали, что в некоторых российских регионах цены на такси выросли до 44%, а в среднем по стране — на 5%. Подорожание зафиксировали в каждой второй области. Как заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко, повышение цен связано с недостаточной подготовкой регионов к реализации новых требований закона о такси. Так, согласно новому законодательству, за отсутствие действующего полиса ОСАГО таксист может лишиться разрешения на оказание услуг по перевозке. При этом стоимость такого полиса может достигать 160 тысяч рублей.