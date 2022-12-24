В Москве изменилась стоимость парковки Парковка подешевела на 27 столичных улицах и стала дороже на 149

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве снизилась стоимость парковочных тарифов на 27 улицах, сообщил столичный дептранс. Заплатить больше придется на 149 улицах, где загруженность парковок достигает 100%. В пресс-релизе ведомства подчеркнули, что обновленные тарифы помогут освободить до 10–15% мест, из-за чего автомобилистам станет проще парковаться.

[Тариф снизился] на 27 улицах. Например, в Бумажном проезде или на Красногвардейском бульваре, где был дифференцированный тариф (до 150 рублей в час), будет 80 рублей, а там, где был 80 (Пантелеевская улица, Лужнецкий проезд), станет 40, — сказано в сообщении.

На большей части улиц изменений не было, они коснулись 8,6% улиц платного парковочного пространства. Максимальный тариф в 450 рублей за час повышать не станут.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов ранее предложил объявить амнистию по штрафам для водителей при несоблюдении требований дорожной разметки. Соответствующее письмо было отправлено на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова. В нем говорится, что из-за аномальных погодных условий разметка становится незаметной и водители теряют деньги.

До этого председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать, если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД. Он добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, если автомобиль мешает спецтехнике, отметил он.