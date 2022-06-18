В Москве скончался ветеран, которого оскорбил Навальный

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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко

В Москве в возрасте 95 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, передает РЕН ТВ. Летом 2020 года оппозиционер Алексей Навальный оскорбил ветерана, назвав его «холуем», «предателем» и «позором страны». За это оппозиционер получил штраф в размере 850 тысяч рублей.

Артеменко умер дома, в квартире на улице Молодцова. Ему было 95 лет, — сообщает РЕН ТВ.

В феврале 2021 года мировой суд рассмотрел дело о клевете, допросив ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным

2 декабря Бабушкинский суд Москвы обязал Навального выплатил штраф 850 тысяч рублей, предусмотренный приговором по делу о клевете.