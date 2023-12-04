В Москве скончался известный молодежный блогер В Москве скончался блогер Никита Васин

Фото: vk.com/nikitavasin

Никита Васин

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве скончался блогер Никита Васин. По его данным, ютубер умер от передозировки наркотиками.

Согласно информации канала, 22-летний Никита в ночь на 3 декабря умер в реанимации. Канал пишет, что до этого он вместе с подругой, 18-летней Марией, употребил неизвестное вещество в квартире на Рогожском Валу, после чего им обоим стало плохо, при этом девушка смогла вызвать скорую помощь.

Как выяснила Baza, Никита был без сознания, когда прибыли медики, спустя несколько часов он умер на реанимационном столе, за жизнь Марии продолжают бороться врачи. Как стало известно каналу, правоохранители обнаружили пакет с остатками наркотиков в квартире, где отдыхали молодые люди.

При этом отец Васина опроверг информацию, что сын скончался в результате передозировки наркотиками. Он рассказал «Газете.Ru», что смерть Никиты наступила в результате острой сердечной недостаточности из-за врожденного порока сердца.

Вся любая другая информация недостоверная. Просим вас прекратить спекулировать именем Никиты и беспокоить родственников. Хоронить будем в узком семейном кругу. Всем спасибо за помощь и соболезнования, — заявил он.

Никита Васин — известный блогер. На его YouTube-канал подписаны 486 тысяч человек. Наибольшую известность ему принесли видеоролики про забавные моменты и «пасхалки» из мультсериала «Смешарики».

Ранее стало известно, что испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скоропостижно умер в возрасте 30 лет по неизвестной причине. Мужчина, помимо занятий фитнесом, пропагандировал веганство и употребление стероидов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.