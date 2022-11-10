В «Москве-Сити» проверяют сообщение о задымлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники оперативных служб проверяют сообщение о задымлении в башне «Федерация» «Москвы-Сити». Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, в здании произошла ложная сработка сигнализации. Признаков пожара и следов задымления на месте обнаружено не обнаружено.

10.11.2022 в 12:15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: ЦАО, наб. Пресненская, д. 12. «Москва-Сити». <...> В ходе проведения проверки признаков пожара не обнаружено. Ложная сработка сигнализации, — рассказали представители ведомства.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с места событий. На кадрах видны несколько пожарных машин и скорая помощь.

3 ноября три башни в комплексе «Москва-Сити» остались без света, людей в срочном порядке эвакуировали. По данным Mash, в зданиях сработала сигнализация: как утверждает источник, четыре человека застряли в лифтах, им понадобилась медицинская помощь. РИА Новости со ссылкой на МЧС подтвердило, что сигнализация сработала в башне квартала «Москва-Сити», однако признаков пожара обнаружено не было.