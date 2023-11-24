В Москве сильные пробки 24 ноября: что и почему стоит, сколько баллов Пробки в Москве вечером 24 ноября достигли девяти баллов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве из-за снегопада образовались девятибалльные пробки вечером 24 ноября. Что об этом известно, будет ли транспортный коллапс в выходные?

Почему в Москве пробки 24 ноября

Согласно данным «Яндекс.Пробки», транспортная загруженность наблюдается на центральных улицах столицы, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. На дорогах Москвы зафиксировано множество ДТП. В столичном департаменте транспорта водителей попросили соблюдать дистанцию.

«Во второй половине дня ожидаются затруднения движения на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Щелковском шоссе по направлению в область, а также на Волгоградском проспекте. <...> На движение могут повлиять снег, снижение общих скоростей, мелкие аварии, гололедица, короткий рабочий день! Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон», — предупредили в дептрансе Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что продолжающийся с четверга снег приведет к тому, что к концу дня пятницы высота снежного покрова в Москве увеличится до 5–10 см. В ночь на пятницу из-за порывистого ветра будут образовываться снежные заносы на дорогах. Аналогичная ситуация наблюдается в Московской области, отметил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

«На территории Подмосковья самые высокие сугробы намело в Черустях — 15 см. Предстоящие сутки увеличат высоту снежного покрова еще на 2-3 см», — уточнил он.

Какой будет ситуация на дорогах 25 и 26 ноября

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил NEWS.ru, что в ближайшие выходные метели и снегопад могут спровоцировать транспортный коллапс в столице.

«Метели вызовут транспортный коллапс, водителям стоит приготовиться к плохой видимости на дорогах. В субботу температура воздуха повысится до 1–3 градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус 8 градусов. Ветер при этом будет 2–4 м/с», — отметил синоптик.

Из-за перепадов температуры на дорогах Москвы образуется гололедица. По данным центра «Фобос», в Москве 25 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. 26 ноября прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман.

О чем предупреждает МЧС

МЧС России предупреждает, что с вечера 26 ноября в Москве ожидается сильный снег и метель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С вечера 26 ноября до конца дня 27 ноября в Москве ожидается сильный снег, метель, гололёд и ветер с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Роман Вильфанд также прогнозирует на понедельник снегопад, который «будет такой же или почти такой же, как в четверг и пятницу».

«Наиболее теплый день во второй половине месяца прогнозируется в понедельник, когда очередной циклон подойдет к Москве. Давление вновь понизится, но не так, как в пятницу. Прогнозируется повышение температуры, ночью до минус 2–7, а днем около 0», — отметил он.

По словам руководителя Гидрометцентра, с 28 ноября температура в столице будет вновь понижаться, потепления не предвидится.

«И, по предварительным оценкам, начиная со вторника опять понижение температуры, причем уже дневные температуры будут около минус 5–6 градусов, не выше. И снег уже останется, по крайней мере до конца месяца», — объяснил он.

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