В Москве штрафы для «зайцев» вырастут в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 18 июня в два раза повышаются размеры штрафов за безбилетный проезд, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. Таким образом, нарушителю придется заплатить две тысячи рублей вместо одной, а в случае неправомерного использования льготной карты — четыре тысячи рублей.

Штраф за безбилетный проезд составит 2000 рублей вместо 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4000 рублей вместо 2500 рублей, — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы.

В январе 2023 года депутат Госдумы Власов предложил предоставить учащимся средних школ бесплатный проезд зимой. Парламентарий считает, что из-за заблокированной транспортной карты или злоупотребления водителя и контролера школьник рискует надолго остаться на улице в период холодной погоды.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому кондуктор или водитель не может высадить ребенка-безбилетника, не достигшего возраста 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.