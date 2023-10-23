В Москве школьник взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб SHOT: в Москве расследуют гибель ушедшего из дома школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ведется расследование по факту гибели 13-летнего школьника, который утром 22 октября ушел из дома, взяв с собой отцовский телефон и 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, мальчика нашли мертвым на пристройке 30-этажного дома.

Как пишет SHOT, по одной из версий, ребенок отправился на общий балкон снимать контент для своего блога с двух камер, для этого он и взял с собой отцовский телефон. В результате мальчик случайно сорвался вниз. Не обнаружившие утром ребенка родители сразу же начали его поиски. При этом пока не установлено, для чего ребенку могли понадобиться наличные деньги, уточняет Telegram-канал.

Ранее также сообщалось, что в Обнинске шестилетний мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре «Атлас». Он схватился за поручень и случайно оказался в открытом проеме на большой высоте. Не удержавшись, он упал с третьего этажа и получил множественные травмы.

До этого в Смоленской области семимесячный ребенок задохнулся при попытке самостоятельно выбраться из кровати — малыш застрял головой между деревянных прутьев. Инцидент произошел 6 октября в городе Ярцево на улице Пугачева.