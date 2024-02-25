В Москве школьник упал с четвертого этажа из-за желания погулять SHOT: в Москве 10-летний мальчик выпал с четвертого этажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 10-летний мальчик выпал с балкона четвертого этажа, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, мать школьника ушла в магазин и оставила сына дома с братом и дедом, но ребенок захотел погулять.

Как стало известно каналу, 44-летняя жительница района Метрогородок решила ненадолго отлучиться из дома в ближайший магазин и оставила дома двух сыновей со своим отцом-инвалидом. Пока мамы не было, мальчик оделся, чтобы выйти погулять, однако дверь была заперта, и он решил попробовать выйти через балкон.

По информации канала, ребенок не удержался и сорвался, приземлившись в сугроб. Пострадавший остался жив и даже сам поднялся обратно домой. Там он позвонил маме и рассказал о случившемся, женщина вернулась домой и вызвала скорую.

Потерпевшего доставили в больницу Святого Владимира, медики диагностировали ему перелом ребер и ушиб брюшной стенки. Как пишет канал, в ближайшее время с семьей планируют провести беседу сотрудники ПДН.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты шестого этажа, когда пытался спуститься из окна по простыне. Юношу экстренно доставили в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытый перелом правого бедра со смещением.