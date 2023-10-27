В Москве школьник получил сотрясение на уроке из-за упавшего окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московской школе во время урока на ребенка упало сломанное окно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Инцидент произошел в школе № 554.

По словам 15-летнего пострадавшего, окно в кабинете было сломано с сентября, а рама держалась на одном креплении, но конструкцию не чинили. Под весом крепление не выдержало и упало прямо на голову подростку. При этом стекло осталось целым.

Это произошло на третьем уроке, на геометрии. Сверху было сорвано одно крепление, его не чинили почему-то с сентября. Видимо, под весом второе крепление не выдержало, и окно упало мне на голову. Стекло не разбилось, — рассказал подросток.

Мальчика увезли в больницу, сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Мать потерпевшего заявила, что администрация школы пока никаких комментариев не давала. В учебном заведении инициировали внутреннее расследование.

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