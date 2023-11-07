В Москве школьницу избили за попытку погладить собаку MK.RU: в Москве владельцы алабая избили школьницу, которая хотела погладить собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы вечером 6 ноября владельцы собаки породы алабай избили 14-летнюю девочку, которая хотела погладить животное. Как стало известно MK.RU, за нанесение телесных повреждений ребенку уже задержан ранее судимый мужчина.

По данным издания, конфликт произошел на Ангарской улице. Пострадавшая рассказала, что пыталась погладить собаку, но выгуливающая пса женщина запретила ей это делать. На этой почве произошел конфликт, в результате которого школьница получила ушиб живота, травму носа и сотрясение мозга.

Ребенка доставили в больницу, а за участие в избиении задержали 33-летнего местного жителя. Ранее он восемь раз привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения.

Ранее в Люберцах полицейский был вынужден восемь раз выстрелить из табельного оружия в ротвейлера, который напал на свою хозяйку. Женщина спряталась на балконе от животного и вызвала правоохранителей. Питомец выжил, но владелица сообщила о намерении усыпить собаку, поскольку это не первый раз, когда пес нападает на нее.

В начале ноября жителя Дзержинска задержали по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца. Владелец пса ударил пострадавшего ножом в живот, от чего тот скончался на месте.