В Москве школьницу госпитализировали с урока с отравлением психотропами SHOT: в Москве девятиклассница попала в больницу с отравлением психотропами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве девятиклассница попала в больницу с отравлением психотропными веществами, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, школьницу госпитализировали с урока. По словам девушки, она не употребляла запрещенных веществ, а лишь покурила электронную сигарету в туалете.

По данным канала, инцидент произошел в школе № 2045 в Зеленограде, девятиклассница почувствовала себя нехорошо и покраснела, учительница вызвала скорую, девушку увезли в больницу, где медики поставили ей диагноз — «отравление психотропными веществами».

По факту случившегося проводится проверка, врачи проводят необходимые анализы, чтобы понять, как психотропы попали в организм школьницы. По информации канала, с семьей ученицы работают правоохранители, известно, что школьница не состоит на учете и у нее не было проблем с поведением.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию, отравившись алкоголем во время прогулки с отцом. В реанимацию она была доставлена в тяжелом состоянии. Отец объяснил, что девочка перепутала бутылки и вместо воды отпила алкоголь.

До этого в Перми умер 10-летний мальчик, стоявший на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости. Предполагается, что ребенок мог скончаться от употребления героина. Незадолго до смерти он проводил время в квартире 16-летней знакомой.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.