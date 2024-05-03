В Москве щенок хаски попал в «международный розыск» SHOT: в Москве при перевозке из Архангельска во Францию потерялась белая хаски

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Белая хаски по кличке Кума, которую перевозили из Архангельска во Францию к новой семье, сбежала при пересадке в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации СМИ, французские покупатели отдали за пятимесячного щенка €3 тысячи (около 300 тысяч рублей).

Куму заметила в соцсетях семья с двумя детьми из французского города Лилль. Собака сразу им приглянулась, поэтому они договорились с заводчиком о транспортировке на автомобиле.

До Москвы хаски добралась спокойно, но при пересадке, когда ее забирал курьер, который должен был отдать Куму прямо в руки новым хозяевам, щенок испугался, вырвался и сбежал между Расторгуевским шоссе и МКАД, — говорится в сообщении.

Дорогого щенка уже полторы недели ищут волонтеры, отметил канал. Заводчик по имени Виктория лично прилетела в столицу на помощь, но усилия пока не принесли результата, обратили внимание журналисты. Семья из Франции продолжает надеяться на положительный исход, поэтому родители не рассказали детям об инциденте, констатировали авторы публикации.

Ранее волонтер Дарья Буркатская передавала, что собак, эвакуированных из питомника «Оренбургские хаски», попавшего в зону подтопления, отдали на передержку. Потом животных вернут, так как у них есть хозяева, добавила активистка.