В Москве семья отравилась кексами с наркотиками SHOT: в Москве пятеро детей вместе с матерью отравились кексами с марихуаной

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В Москве пять маленьких детей вместе с матерью отравились кексами с марихуаной, сообщает Telegram-канал SHOT. Семью доставили в больницу, полиция задержала племянника женщины, который живет с ней в одной квартире и принес домой десерты с наркотиком.

Канал отмечает, что инцидент произошел в районе Теплый Стан. Вечером 8 сентября семья поужинала, выпила чай с кексами и стала готовиться ко сну. Внезапно женщине, ее трем сыновьям и двум дочерям стало плохо. Их госпитализировали, анализы крови показали высокое содержание марихуаны. В настоящее время состояние всех шести пострадавших улучшилось. Позже полиция выяснила, что племянник женщины принес домой наркосодержащие кексы и положил их в холодильник.

Ранее сообщалось, что первокласснику из подмосковной школы понадобилась помощь медиков, после того как старшеклассницы накормили его печеньем с метамфетамином. Отмечается, что ребенок попал в больницу с отравлением. Сейчас он чувствует себя нормально. Инцидент произошел 4 сентября. Странное поведение сына мама заметила по дороге из школы домой.

Дома мальчику стало хуже — разболелся живот, а ночью появилась одышка и посинели губы. Он сказал, что в тот день неизвестные старшеклассницы насильно накормили его каким-то печеньем. Утром ребенка отвели в клинику, врачи выявили отравление наркотиком. Позднее провели повторное исследование, которое показало отсутствие запрещенных веществ в его организме.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.