В Москве семья дипломата пожаловалась на действия полицейских Ирина Волк: семья советника посла Киргизии в Москве пожаловалась на полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве проводится служебная проверка в связи с обращением семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова, пожаловавшейся на неправомерные действия полицейских в ходе профилактического обхода, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность. При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии, — пояснила она.

Волк также отметила, что сотрудники полиции не оказывали ни физического, ни психологического воздействия на членов семьи дипломата, а также не входили в квартиру. Она пояснила, что стражи правопорядка не знали, кто живет по данному адресу. В завершение Ирина Волк добавила, что МВД отреагировало на сигнал и приступило к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что число выдворенных из России иностранных граждан в 2023 году выросло на 65% по сравнению с показателями прошлого года. В количественном выражении, по его словам, это 110 тысяч нарушителей российского законодательства.