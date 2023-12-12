В Москве сбой в работе систем ГИБДД: что нельзя получить, когда восстановят ГИБДД Москвы временно приостановила регистрацию ТС и выдачу водительских прав

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) Москвы приостановила предоставление государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств из-за технического сбоя. Что об этом известно?

Когда произошел технический сбой

Пресс-служба Госавтоинспекции российской столицы утром 12 декабря сообщила, что из-за технического сбоя приостановлена выдача водительских удостоверений и регистрация ТС.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорилось в публикации в Telegram-канале столичной ГИБДД.

В 10:30 по московскому времени в ГИБДД уточнили, что оказание услуг возобновлено в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах.

«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах. Информация обновляется по мере восстановления работоспособности систем», — сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала SHOT, проблемы в работе системы ГИБДД наблюдаются по всей России.

«База ГИБДД „легла“ по всей России после попытки обновления ПО, на устранение неполадок уйдет от нескольких часов до нескольких дней», — говорится в сообщении SHOT.

Что за массовый сбой у ГИБДД был в октябре

4 октября произошел массовый сбой по всей стране в работе системы регистрации транспорта в Госавтоинспекции. Проблемы наблюдались во многих регионах страны.

По данным Telegram-канала Mash, проблема заключалась в базе ФИС-М, которая перестала работать. Крупные сбои программы наблюдались и раньше, однако до сих пор неполадки устраняли за несколько часов.

«Беда приключилась с новой базой ФИС-М — она попросту перестала работать. И если раньше проблема появлялась несколько раз в месяц и решалась за несколько часов, то сейчас сбой конкретный, длится он вторые сутки», — отметили авторы Mash.

В МВД тогда попросили россиян временно воздержаться от походов в ГИБДД по причине массового технического сбоя.

«В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране», — говорилось на сайте ведомства.

5 октября в МВД заявили, что технические неполадки были устранены и все ресурсы, обеспечивающие работу экзаменационных отделов Госавтоинспекции, работают бесперебойно.

«Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме», — пояснили тогда в МВД России.

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