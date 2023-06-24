В Москве самокатчик сбил актрису «Ленкома» Столкновение с самокатом закончилось для актрисы «Ленкома» переломом челюсти

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алена Митрошина

Известная актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила тяжелые травмы после того, как на неё наехал электросамокат, сообщили в пресс-службе театра. Согласно заявлению, электросамокатом управлял подросток, который не соблюдал правила дорожного движения.

Вследствие инцидента 27-летняя артистка получила множество переломов в области челюсти. Также стало известно, что у Алены Митрошиной выбиты несколько зубов. Также у нее есть и другие травмы, требующие хирургического вмешательства.

Алена Митрошина — актриса театра и кино, известная по ролям в кинолентах «Хэдшот», «Операция „Сатана“» и «Омут».

Ранее Якубовский предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев предложил для управления электросамокатами и электровелосипедами создать водительские права, чтобы сократить число аварий на дорогах с их участием. Парламентарий отметил, что большинство ДТП происходит просто из-за того, что тот, кто управляет самокатом, не знает правил дорожного движения.