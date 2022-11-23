В Москве росгвардейцы поймали полуголого пьяного мужчину Пьяный полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии поймали полуголого пьяного мужчину, разбившего окно и забравшегося в колледж на юге Москвы во 2-м Тульском переулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Им оказался 28-летний уроженец Белоруссии. Мужчина угрожал охраннику, нецензурно выражался и бегал по коридорам. При задержании он пытался оказать сопротивление.

На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который, разбив окно, проник в помещение колледжа, — рассказали в пресс-службе.

10 ноября на парковке около аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге голый мужчина залез в канализационную трубу и застрял. По словам очевидцев, ему удалось проползти под землей несколько метров, прежде чем потерять возможность двигаться. На помощь прибыли коммунальные службы и спасатели. Мужчину удалось спасти, он остался невредим.

17 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина разгуливал по детской площадке. Инцидент произошел рядом с домом 12/1 по улице Захарова. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша идет по двору с большим количеством прохожих, в том числе детей.

Позднее стало известно, что по вызову граждан на место прибыли полицейские. Они нашли у одного из подъездов мужчину примерно 40 лет.