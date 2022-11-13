В Москве резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве вырос на 30%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве уровень заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. С 31 октября по 6 ноября COVID-19 был выявлен у 4655 жителей столицы, а с 7 по 13 ноября — у 6063.

Уровень смертности в результате заражения коронавирусом также вырос. За последнюю неделю было зафиксировано 84 летальных исхода, за предыдущие семь дней скончался 71 человек.

При этом в Москве значительно снизилось число выздоровлений. За последние семь дней в городе вылечился 4691 человек, за предыдущий аналогичный период — 5349.

Ранее сообщалось, что человечество может исчезнуть с лица Земли в результате появления нового коронавируса, смертность от которого будет составлять 90%. Такое предположение высказал на форуме Finopolis президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По мнению ученого, ядерная угроза в настоящее время перестала быть доминирующей, ей на смену пришла биологическая опасность.