В Москве режиссера мультфильмов госпитализировали с кабачком в прямой кишке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве госпитализировали 38-летнего режиссера мультфильмов, сообщает MK.RU. По данным издания, причиной обращения в больницу стал кабачок в прямой кишке, который оказался там в ходе интима с соседкой. Имя режиссера не раскрывается.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Любовники не смогли достать 10-сантиметровый кабачок и вызвали скорую.

Ранее нарколог ЦРБ города Плавска в Тульской области, предположительно, скончалась во время БДСМ-сессии с участием любовника-патологоанатома. Правоохранители обнаружили тело убитой девушки на съемной квартире 22 мая. По горячим следам был задержан парень девушки — сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы, в машине которого были обнаружены девайсы для БДСМ-практик.

В апреле в подмосковной Балашихе двое мужчин из Киргизии и Узбекистана скончались от передозировки наркотиков в арендованной квартире. Тела обнаружил арендодатель. Мужчины были одеты в аксессуары, характерные для БДСМ-культуры.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.