В Москве госпитализировали 38-летнего режиссера мультфильмов, сообщает MK.RU. По данным издания, причиной обращения в больницу стал кабачок в прямой кишке, который оказался там в ходе интима с соседкой. Имя режиссера не раскрывается.
Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Любовники не смогли достать 10-сантиметровый кабачок и вызвали скорую.
Ранее нарколог ЦРБ города Плавска в Тульской области, предположительно, скончалась во время БДСМ-сессии с участием любовника-патологоанатома. Правоохранители обнаружили тело убитой девушки на съемной квартире 22 мая. По горячим следам был задержан парень девушки — сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы, в машине которого были обнаружены девайсы для БДСМ-практик.
В апреле в подмосковной Балашихе двое мужчин из Киргизии и Узбекистана скончались от передозировки наркотиков в арендованной квартире. Тела обнаружил арендодатель. Мужчины были одеты в аксессуары, характерные для БДСМ-культуры.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.