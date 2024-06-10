В Москве ревнивец ударил соперника в сердце катаной В Москве задержали мужчину за убийство соперника катаной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали в Москве мужчину, который с помощью катаны расправился с соперником, сообщает Lenta.ru. По данным издания, пострадавший скончался в больнице. Мотивом преступления названа ревность.

Инцидент произошел 10 июня. Подозреваемого нашли по горячим следам. Он передан следователям. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительной информации, ночью в проезде Шокальского злоумышленник на почве ревности к бывшей супруге нанес удар ножом 39-летнему мужчине, — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Ранее в Краснодаре мужчина пришел на работу к бросившей его супруге и ударил ее ножом. С собой у него был торт, в этот день он отмечал день рождения. Злоумышленник повалил жену на пол и нанес удар холодным оружием. Позже агрессора задержали, но отпустили после допроса в полиции. Женщина решила разорвать отношения, поскольку возлюбленный имел проблемы с алкоголем и, будучи пьяным, избивал ее.

До этого в подмосковном Серпухове 49-летний местный житель после словесной перепалки облил свою сожительницу бензином и поджег. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей, у них часто были скандалы.