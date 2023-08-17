В Москве рекомендовали снизить выбросы в атмосферу Mash: предприятиям в Москве рекомендовали снизить выбросы загрязняющих веществ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москву пришли неблагоприятные метеорологические условия I степени, которые продержатся до 10:00 18 августа. В связи с этим всем столичным предприятиям рекомендовали снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сообщает канал.

Как сообщает канал, это значит, что нет ветра и воздух, по сути, стоит. А значит, вредные вещества рассеиваются очень плохо.

Медицинские и спасательные службы города предупреждены и готовы в любой момент прийти на помощь метеозависимым и тем, кому станет плохо из-за жары.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в следующие выходные, 19–20 августа, в Москве и других регионах Центральной России ожидается похолодание и дожди. По его словам, на севере и северо-западе европейской части страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, во второй половине августа также ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем будет находиться в диапазоне 21–24 градуса тепла.

До этого Тишковец предсказывал тропическую жару в Москве. Он отметил, что жаркую погоду принесет в столицу к четвергу, 17 августа, азорский антициклон. Он спровоцирует рост температуры воздуха на десять градусов выше климатической нормы — до плюс 30–33 градусов. Такие показатели окажутся близкими к рекорду 1954 года, когда столбики термометров в эти дни показали 33,5 градуса тепла.