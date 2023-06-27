В Москве-реке нашли труп пенсионера ФСБ «МК»: в Москве-реке нашли труп 73-летнего пенсионера ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве-реке у одного из шлюзов на Карамышевской набережной обнаружили тело 73-летнего пенсионера, сообщает «МК» со ссылкой на источники. По данным журналистов, причиной смерти пожилого человека мог стать сердечный приступ. Известно, что за несколько дней до обнаружения тела у мужчины выявили непонятную интоксикацию организма. По факту произошедшего проводится проверка.

По сведениям «МК», тело отставного полковника контрразведки было найдено в Москве-реке 25 июня. Погибший был в одежде, рядом с ним лежала сумка с документами. Следователи выяснили, что несколькими днями ранее пенсионер попал в больницу с сердечным приступом. Впоследствии у него выявили интоксикацию, из-за которой он не мог есть. В ночь на 25 июня он самовольно покинул лечебное заведение и ушел в сторону водоема. Что происходило дальше, неизвестно.

Ранее жители столицы увидели в Москве-реке проплывавший труп и вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП специалисты вытащили тело мужчины из воды в районе Большого Москворецкого моста. По информации очевидцев, труп был сильно заилен. Сотрудники полиции выясняют причины гибели мужчины.

До этого дайвер-любитель нашел два трупа на дне Беловежского пруда в Можайском районе Москвы. После передачи информации об обнаружении тел в экстренные службы водоем оцепила полиция, место ЧП обследовали водолазы.