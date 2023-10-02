В Москве ребенка ударило током от кнопки вызова лифта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы 12-летнего мальчика сильно ударило током в момент, когда он нажал на кнопку вызова лифта, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Ребенка госпитализировали в кардиологическое отделение.

Известно, что инцидент произошел в многоэтажном доме в Марьино. Пострадавшего школьника на машине скорой помощи доставили в детскую больницу имени Сперанского. Правоохранители проводят проверку произошедшего.

Ранее в Краснодаре 14-летний подросток пытался срезать путь через дорожные пути и забрался на крышу грузового вагона. Взобравшись, мальчик получил смертельный удар током от контактной электросети. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге скончался двухлетний мальчик, которого ударило током во время игры с переходником, включенным в розетку. К ответственности могут привлечь 26-летнюю мать, которая отвлеклась и не уследила за сыном.

Схожий случай зафиксировали в Кызыле, где 17-летнего парня ударило током во время работы на крыше спортивного магазина. Юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии.