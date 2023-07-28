Московская полиция разыскивает мужчину, который в балаклаве и с ножом гонялся за жителями одного из домов в районе Бибирево, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации СМИ, мужчина выкрикивал угрозы, что «перережет» всех.



Как уточняет издание, инцидент произошел в четверг, 27 июля, около 22:00 во дворе одного из домов по улице Плещеева. К компании молодых людей и девушек, сидевшей у детской площадки, подошел неизвестный со скрытым лицом и большим ножом, а когда они с криками стали убегать, мужчина стал гоняться за ними.



Молодым людям удалось спрятаться в подъезде. Как заявляют напуганные жители, они захлопнули дверь прямо у мужчины перед носом, однако ему удалось разбить стекло в подъездной двери. При этом попасть внутрь он так и не сумел, после чего скрылся.