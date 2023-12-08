В Москве разоблачили полицейских-торговцев личными данными граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшему инженеру столичного ГУ МВД России были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Все четверо были арестованы в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия.

Следователи предъявили трем теперь уже бывшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Таганский и инженеру ГУ МВД России обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности), — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что все подозреваемые признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

Фигуранты дела были задержаны в начале апреля 2023 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, после чего Бутырский суд отправил их в СИЗО на время предварительного расследования. Позднее дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сотрудники которого задержали предполагаемого хакера по данному делу. Его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия или создавшем угрозу их наступлению. По имеющимся данным, хакер свою вину не признал.

В настоящее время задержанным экс-полицейским продлено пребывание в СИЗО до 3 января 2024 года. Срок следствия по делу установлен до 3 апреля 2024 года.

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