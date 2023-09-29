В Москве раскрыли изнасилование и убийство 26-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве раскрыто уголовное дело об убийстве, совершенном 5 июня 1997 года, сообщает столичный СКР. Фигурантами являются трое подозреваемых, но задержаны двое мужчин 44 и 45 лет. Они дали признательные показания.

Трое мужчин, находясь в чердачном помещении жилого дома на улице Плющева в городе Москве, изнасиловали ранее незнакомую девушку. После совершения противоправных действий, опасаясь, что потерпевшая обратится в правоохранительные органы, они нанесли ей множественные колото-резаные ранения груди, шеи и живота. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, — раскрывает СКР обстоятельства преступления.

В ближайшее время в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения.

Ранее в Кургане был задержан 42-летний мужчина, сознавшийся в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки в 1999 году. Подозреваемый, входивший в круг общения погибшей, скрывался почти четверть века, пока не был пойман в Якутии. Труп убитой девушки был найден на территории садика на Половинской улице 24 апреля 1999 года. Тело обнаружили работники дошкольного учреждения. По факту изнасилования и убийства 19-летней горожанки было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть преступление по горячим следам тогда так и не удалось.