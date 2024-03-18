В Москве раскрыли, удалось ли начать записывать диалоги врачей с пациентами Депздрав Москвы: тест записи разговоров врачей с пациентами прошел успешно

В московских поликлиниках пока нет устройств для записи разговоров врачей с пациентами, однако со временем беседы будут фиксироваться во всех медицинских учреждениях города, сообщает MSK1.RU со ссылкой на столичный департамент здравоохранения. Пилотный проект запустили в двух поликлиниках в период с 23 октября по 29 ноября минувшего года, и он дал положительные результаты.

Анализ обезличенных записей по итогам проведенного пилотного проекта показал положительную динамику по структуре приема (+33%) и по уровню профессиональной коммуникации (+11%). Итоги пилотного проекта признаны успешными, — пояснили в ведомстве.

На основе этого в департаменте сошлись во мнении, что систему аудиоконтроля нужно внедрить во все медучреждения. Сообщается, что записи будут надежно защищены с учетом всех требований законодательства. Кроме того, доступ к ним будет иметь только ограниченный круг лиц. В процессе не будет вестись отдельный сбор информации, касающейся как личности медработника, так и пациента.

В то же время источники журналистов утверждают обратное — что персональные данные пациентов и врачей находятся в быстром доступе. Аудиозаписи приемов, по словам собеседников СМИ, «сложно назвать обезличенными».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил об увольнении врачей из московских поликлиник из-за внедрения новой системы записи их разговоров с пациентами. По его информации, медики считают, что «прослушка» приемов больных нарушает врачебную тайну.