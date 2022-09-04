В Москве раскрыли расположение станции-«призрака» столичного метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве раскрыли расположение станции-«призрака» в столичном метро. В Telegram-канале «История Москвы» рассказали, что первоначально платформа, которая была построена между станциями «Театральная» и «Маяковская» использовалась в качестве секретного пункта управления столичного штаба. Отмечается, что станция во времена правления Иосифа Сталина носила название «Советская» и была секретным объектом.

В 1930-е годы ее не стали открывать из-за технических проблем. Во времена руководителя СССР Иосифа Сталина на «Советской» располагался секретный пункт управления столичного штаба гражданской обороны, — сообщает Telegram-канал.

Позже станция открылась для публики и стала носить название «Горьковская», а уже затем «Тверская».

Наземные специалисты, ассистирующие российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время работы в открытом космосе, ранее заметили возле солнечной батареи Служебного модуля МКС неопознанный объект. Космонавтам его разглядеть так и не удалось.

Космонавт не понял, о каком объекте идет речь. На это специалист ЦУП уточнил, что имел в виду «свободно летающий предмет». Однако космонавт так и не сумел его обнаружить. После этого на Земле предложили не отвлекаться и продолжить работу по плану.