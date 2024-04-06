В Москве проводят рейд в поисках нелегальных мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве правоохранители устроили рейд по поиску нелегальных мигрантов, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, у жителей многоэтажного дома на Черноморском бульваре переписывают личные данные и задают вопросы об иностранцах.

Я спросил, зачем собирают данные. Он, полицейский, сказал, что такое распоряжение по всей Москве в антитеррористических целях. Я сказал, что не собственник, а арендатор. Он ответил, что им это неважно, — рассказал житель одной из квартир.

Также, как пишет канал, рейд по мигрантам прошел в Коммунарке после обращения жителей. Полиция провела поквартирный обход в ЖК «Новая звезда». Отмечается, что в ходе проверки у иностранцев проверяли документы, делали фотографии, сотрудники объяснили это профилактической работой с населением.

По словам местных жителей, в отдел полиции из-за нарушения сроков пребывания были доставлены около 50 человек, многие были отпущены, после возвращения в ЖК задержанные сказали, что с них взяли по 5 тысяч рублей и отпустили. Как пишет канал, речь может идти о штрафе после составления административного протокола за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева. По данным канала, его подозревают в организации незаконной миграции. Как сообщает Baza, вместе с Тургеневым был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган. По информации канала, следствие считает, что сотрудники полиции в течение долгого времени получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранцев и нелегально оформили более тысячи мигрантов.