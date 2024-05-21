Москвичи сыграют в «Камень, ножницы, бумага» на деньги В Москве проведут чемпионат «Камень, ножницы, бумага»

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Большую игру «Камень, ножницы, бумага» проведут среди взрослых и детей в Москве этим летом, сообщил министр правительства Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, слова которого приводит ТАСС. По его словам, состоится целый чемпионат, к осени определят победителей, которые получат денежные призы.

У нас, правда, очень креативные ребята в нашей команде. Мы много проводили соревнований: ловили рыбу в прошлом году, соревновались на сап-регатах, готовили яркие, интересные, вкусные блюда. Ну и, собственно говоря, наверное, одна из самых любимых детьми игр, ну, иногда, может быть, и взрослые поиграют, — «Камень, ножницы, бумага», — отметил Немерюк.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона начнут представлять Узбекистан. Спортсмены уже подали соответствующие документы на переход.

Фигуристы тренируются в команде тренера Нины Мозер. Они выступают в паре с 2022 года. С тех пор они стали призерами чемпионата Москвы по парному фигурному катанию, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами «Мемориала Панина-Коломенкина».